Службова недбалість ужгородського посадовця завдала державі мільйон гривень збитків

Поліцейські повідомили про підозру експосадовцю Ужгородської міської ради, оскільки його службова недбалість призвела до понад мільйона гривень збитків для держави.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Службова недбалість посадової особи призвела до понад одного мільйона гривень збитків.

«Підозрюваний не перевірив у визначеному законом порядку достовірність та можливість включення земельних ділянок до переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають продажу на аукціоні та вільні від забудови», — зазначає слідство.