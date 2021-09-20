СБУ затримала військового ЗСУ, який допоміг Росії захопити повітряний простір Криму у 2014 році

Контррозвідники СБУ затримали у Херсонській області так званого заступника директора захопленого Росією міжнародного аеропорту «Сімферополь». Він допомагав російським військам захопити повітряний простір Криму під час окупації у 2014 році.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Крім того, у 2014 році підозрюваний брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них — міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ «Кримаерорух».

За даними слідства, затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних сил України. У 2011 році його завербували російські спецслужби, після чого він отримав паспорт громадянина РФ.

Під час анексії українського півострова зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої «Самооборони Криму».