Правоохоронці затримали ексчиновника МВС, який організував розстріли на Майдані

Правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Юрія Спаських. Під час Революції Гідності він організував теракт та вбивство мітингарів, після чого почав переховуватися від органів слідства.

У вересні поточного року Спаських оголосили у розшук, повідомляє Офіс генпрокурора, а «Українська правда» наводить імʼя посадовця.

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, «виконуючи явно злочинний наказ керівництва МВС та перевищуючи владу, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, організував терористичний акт та вбивство мітингувальників».

В результаті таких дій загинуло три людини, ще 14 — отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 59 — середньої важкості.