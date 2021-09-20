Правоохранители задержали экс-чиновника МВД, организовавшего расстрелы на Майдане

Правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Юрия Спасских. Во время Революции Достоинства он организовал теракт и убийство митингующих, после чего начал скрываться от органов следствия.

В сентябре текущего года Спасских объявили в розыск, сообщает Офис генпрокурора, а «Украинская правда» называет имя чиновника.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, «выполняя явно преступный приказ руководства МВД и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины, организовал террористический акт и убийство митингующих».

В результате таких действий погибло три человека, еще 14 — получили тяжелые телесные повреждения, а 59 — средней тяжести.