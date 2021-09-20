СБУ задержала военного ВСУ, который помог России захватить воздушное пространство Крыма в 2014 году

Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного Россией международного аэропорта «Симферополь». Он помогал русским войскам захватить воздушное пространство Крыма во время оккупации в 2014 году.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Кроме того, в 2014 году подозреваемый участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова. Среди них — международный аэропорт и региональное подразделение «Крымаэрорух».
По данным следствия, задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины. В 2011 году его завербовали российские спецслужбы, после чего он получил паспорт гражданина РФ.
Во время аннексии украинского полуострова злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой «Самообороны Крыма».
Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Сейчас коллаборанту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.