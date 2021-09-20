Премʼєр Іспанії скасував візит на Генасамблею ООН через виверження вулкану на Пальмі

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував заплановану поїздку в США на Генасамблею ООН і вилетів на Ла-Пальму для спостереження за ситуацією із виверженням вулкана та евакуацією людей. За словами експерта, виверження може тривати «кілька тижнів або кілька місяців».

Про це повідомляє El Pais.

Премʼєр відвідає один з притулків для евакуйованих. Центр розташований у місті Ель-Фуерте. Його супроводжуватиме міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка. Санчес дав гарантію, що жителі постраждалих районів будуть у безпеці, і заявив, що буде прискорена допомога тим, хто зазнав матеріальних збитків і шкоди.

Іспанська громадянська гвардія евакуювала близько 5 тисяч людей, влада підрахувала, що, можливо, доведеться ще стільки ж. Даних про жертв або постраждалих поки немає, однак лава вже зруйнувала сотню будинків в Ель-Пасо.