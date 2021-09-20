Премьер Испании отменил визит на Генассамблею ООН из-за извержения вулкана на Пальме

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил запланированную поездку в США на Генассамблею ООН и вылетел на Ла-Пальму для наблюдения за ситуацией с извержением вулкана и эвакуацией людей. По словам эксперта, извержение может продолжаться «несколько недель или несколько месяцев».

Об этом сообщает El Pais.

Премьер посетит один из приютов для эвакуированных. Центр расположен в городе Эль-Фуэрте. Его будет сопровождать министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка. Санчес дал гарантию, что жители пострадавших районов будут в безопасности, и заявил, что будет ускорена помощь тем, кто материально пострадал.

Испанская гражданская гвардия эвакуировала около 5 тысяч человек, власти подсчитали, что, возможно, придется еще столько же. Данных о жертвах или пострадавших пока нет, однако лава уже разрушила сотню домов в Эль-Пасо.