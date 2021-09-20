«Слуга народу» збирається на засідання фракції. Розглянуть кілька законопроєктів та кадрові питання

Партія «Слуга народу» ввечері 20 вересня проведе засідання фракції, на якому обговорять антиолігархічні законопроєкти та кадрові питання.
Про це написала речниця партії Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі.
«У порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроєктів 5599 і 5600, а також кадрові питання, у тому числі, питання призначення нового голови комітету з питань правоохоронної діяльності», — зазначила вона.
Також речниця повідомила, що на 18 годину заплановане засідання політради партії. Там планують висунути у нардепи на 184 окрузі в Херсонській області чинного голову Херсонської ОДА Сергія Козиря.
- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про деолігархізацію № 5599. Десять нардепів проголосували за, а один проти — член фракції «Голос» Сергій Рахманін. Утрималось — нуль.
- Згідно з рішенням комітету, Верховній Раді рекомендували розглядати законопроєкт за новою спецпроцедурою, коли у депутатів немає права внести свої правки в залі парламенту.