«Слуга народа» собирается на заседание фракции. Рассмотрят несколько законопроектов и кадровые вопросы

Партия «Слуга народа» вечером 20 сентября проведет заседание фракции, на котором обсудят антиолигархические законопроекты и кадровые вопросы.

Об этом написала пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

«В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности», — отметила она.

Также пресс-секретарь сообщила, что на 18 часов запланировано заседание политсовета партии. Там планируют выдвинуть в нардепы на 184 округе в Херсонской области действующего главу Херсонской ОГА Сергея Козыря.