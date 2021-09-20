«Слуга народа» собирается на заседание фракции. Рассмотрят несколько законопроектов и кадровые вопросы

Партия «Слуга народа» вечером 20 сентября проведет заседание фракции, на котором обсудят антиолигархические законопроекты и кадровые вопросы.
Об этом написала пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.
«В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности», — отметила она.
Также пресс-секретарь сообщила, что на 18 часов запланировано заседание политсовета партии. Там планируют выдвинуть в нардепы на 184 округе в Херсонской области действующего главу Херсонской ОГА Сергея Козыря.
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации № 5599. Десять нардепов проголосовали за, а один против — член фракции «Голос» Сергей Рахманин. Воздержались — ноль.
- Согласно решению комитета, Верховной Раде рекомендовали рассматривать законопроект по новой спецпроцедуре, когда у депутатов нет права внести свои правки в зале парламента.