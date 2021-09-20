В Україні за добу понад 2 тисячі нових хворих на ковід. Вакцинували від нього 36 тисяч людей

В Україні за добу 19 вересня виявили 2 265 нових випадків коронавірусу, вакцинували від нього 36 029 людей.

Про це вранці 20 вересня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (218), Чернівецькій (200), Одеській (182), Тернопільській (174) областях та в місті Київ (183). Також за минулу добу від коронавірусу померли 44 людини, одужали 565.

Загалом з початку пандемії та станом на 20 вересня в Україні виявили 2 350 646 випадків коронавірусу. Одужали від нього 2 231 417 людей, померли 54 919 хворих.