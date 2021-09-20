В Україні за добу понад 2 тисячі нових хворих на ковід. Вакцинували від нього 36 тисяч людей

В Україні за добу 19 вересня виявили 2 265 нових випадків коронавірусу, вакцинували від нього 36 029 людей.
Про це вранці 20 вересня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих виявили у Харківській (218), Чернівецькій (200), Одеській (182), Тернопільській (174) областях та в місті Київ (183). Також за минулу добу від коронавірусу померли 44 людини, одужали 565.
Загалом з початку пандемії та станом на 20 вересня в Україні виявили 2 350 646 випадків коронавірусу. Одужали від нього 2 231 417 людей, померли 54 919 хворих.
Щодо вакцинації, 18 вересня зробили 36 029 щеплень. Загалом з початку кампанії в Україні повністю вакциновано 5 152 834 людини.
- В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. Так, наприклад, у вересні вперше з травня зафіксували понад 6 тисяч нових хворих за добу.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.