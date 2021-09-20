У Лос-Анджелесі вручили телевізійну премію «Еммі». Найкращим драматичним серіалом стала «Корона»

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премію «Еммі», вони представлені у 24 категоріях. Через пандемію церемонія вручення нагород відбувалася віртуально. Її ведучими був комік Джиммі Кіммел і акторка Дженніфер Еністон.

Відтак найкращим драматичним серіалом стала «Корона», комедійним — «Тед Лассо», а найкращим мінісеріалом назвали «Хід королеви».