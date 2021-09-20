У Лос-Анджелесі вручили телевізійну премію «Еммі». Найкращим драматичним серіалом стала «Корона»

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 73-ї телевізійної премію «Еммі», вони представлені у 24 категоріях. Через пандемію церемонія вручення нагород відбувалася віртуально. Її ведучими був комік Джиммі Кіммел і акторка Дженніфер Еністон.
Відтак найкращим драматичним серіалом стала «Корона», комедійним — «Тед Лассо», а найкращим мінісеріалом назвали «Хід королеви».
- Найкраща акторка драматичного серіалу — Олівія Коулман, «Корона», найкращий актор драматичного серіалу — Джош ОʼКоннор, також «Корона».
- Найкраща актриса комедійного серіалу — Джин Смарт, «Хитрощі». Найкращий актор комедійного серіалу — Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо».
- Найкраща акторка мінісеріалу — Кейт Вінслет, «Мейр з Істтауна», найкращий актор мінісеріалу — Юен Мак-Грегор, «Холстон».
Найкращий режисер комедії — Люсія Аньєлло «Хитрощі», драми — Джессіка Хоббс «Корона», мінісеріалу — Скотт Франк «Хід королеви».
У 2020 році вручення «Еммі» відбувалось теж на віртуальній церемонії. Тоді тріумфаторами стали «Хранителі» та «Шіттс Крік».
- Найкращим фільмом року за версією кінопремії «Оскар» 2020 року було визнано драму американської режисерки китайського походження Хлої Чжао «Земля кочівників». Сама Чжао отримала перемогу в номінації «Найкращий режисер», а акторка фільму Френсіс Макдорманд — «Оскар» за найкращу жіночу роль.