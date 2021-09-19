Армія Ізраїлю затримала останніх двох палестинців, які вирили тунель ложкою та втекли з вʼязниці

Армія Ізраїлю затримала останніх двох із шести палестинців, які ложкою проклали тунель з вʼязниці суворого режиму і втекли майже два тижні тому.

Про це повідомляє BBC.

Ці двоє є членами бойового угруповання «Ісламський джихад». Їх спочатку оточили, а потім арештували в місті Джанін на Західному березі. Інших чотирьох затримали минулого тижня.