Армия Израиля задержала последних двух палестинцев, которые вырыли тоннель ложкой и сбежали из тюрьмы

Армия Израиля задержала последних двух из шести палестинцев, которые ложкой проложили туннель из тюрьмы строгого режима и сбежали почти две недели назад.

Об этом сообщает BBC.

Эти двое — члены боевой группировки «Исламский джихад». Их сначала окружили, а затем арестовали в городе Джанин на Западном берегу. Остальных четырех задержали на прошлой неделе.