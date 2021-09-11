Прорыли тоннель ржавой ложкой. В Израиле задержали двух особо опасных палестинцев, бежавших из тюрьмы

Полиция Израиля задержала двух из шести палестинских заключенных, которые шестого сентября сбежали из одной из самых суровых тюрем — Гильбоа.

Преступников поймали в городе Назарет, сообщает Reuters.

Двух боевиков группировки «Исламский джихад» задержали на горе Кедумим. Их разоблачили, когда они просили у местных жителей еду.

Во время задержания боевики не оказывали сопротивления. Через несколько часов после захвата преступников из сектора Газы запустили ракету в сторону Израиля, но ее перехватил «Железный купол».