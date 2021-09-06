В Израиле из тюрьмы сбежали шестеро палестинцев. Они выкопали подземный тоннель ложкой

В Израиле из одной из самых суровых тюрем — Гильбоа — ночью сбежали шестеро палестинцев. Они выкопали тоннель ложкой.

Об этом пишет BBC.

Наиболее опасным из беглецов израильтяне считают бывшего командира «Бригады мучеников Аль-Акса», военизированного крыла палестинской партии ФАТХ, Захария Збейди. Из-за побега дороги на Западном берегу перекрыты, а к поискам привлекли полицию, силы безопасности «Шин-Бет», пограничников и военных нескольких подразделений.

Побег произошел около трех часов ночи. Тоннель вывел беглецов за стены тюрьмы. После того как они вылезли, их заметил местный фермер, на территорию которого попали палестинцы. Фермер сообщил о подозрительных людях в полицию, и уже через час правоохранители обнаружили, что из тюрьмы сбежали шестеро сокамерников.

По данным полиции, тоннель палестинцы выкопали с помощью ржавой ложки, а на свободе их уже ждал автомобиль. Координировали побег с помощью незаконно пронесенного в камеру мобильного телефона. В управлении тюрем считают это бегство серьезным провалом.

Все беглецы были приговорены к пожизненному заключению и считаются крайне опасными. Пятеро из них были членами террористической организации «Исламский джихад», Збейди же считают ответственным за смерти десятков израильских военных.