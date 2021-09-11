Прокопали тунель іржавою ложкою. В Ізраїлі затримали двох особливо небезпечних палестинців, які втекли з вʼязниці

Поліція Ізраїля затримала двох із шести палестинських вʼязнів, які шостого вересня втекли з однієї з найсуворіших в’язниць — Гільбоа.
Злочинців спіймали в місті Назарет, повідомляє Reuters.
Двох бойовиків угруповання «Ісламський джихад» затримали на горі Кедумім. Їх викрили, коли вони просили у місцевих жителів їжі.
Під час затримання бойовики не чинили опору. Через декілька годин після захоплення злочинців із сектору Гази запустили ракету в бік Ізраїлю, але її перехопив «Залізний купол».
Ще четверо втікачів досі на волі. Троє них — представники «Ісламського джихаду», один — член руху за національне визволення Палестини.
Нагадаємо, на початку осені шестеро палестинців втекли з в’язниці, проривши тунель іржавою ложкою. Найбільш небезпечним зі втікачів ізраїльтяни вважають Захарія Збейді — колишнього командира «Бригади мучеників Аль-Акса», воєнізованого крила палестинської партії ФАТХ. Його засудили за теракти й убивства ізраїльтян.
- З часу проголошення незалежності у 1948 році Ізраїль перебуває у стані конфлікту з арабськими країнами, попри фактичне розташування в одному регіоні. Ситуацію погіршує і боротьба з палестинцями, які є арабами, однак не мають власної держави та територій. Арабські країни вважають Ізраїль загарбником Палестини й агресором, який пригноблює палестинців.