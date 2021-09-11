Прокопали тунель іржавою ложкою. В Ізраїлі затримали двох особливо небезпечних палестинців, які втекли з вʼязниці

Поліція Ізраїля затримала двох із шести палестинських вʼязнів, які шостого вересня втекли з однієї з найсуворіших в’язниць — Гільбоа.

Злочинців спіймали в місті Назарет, повідомляє Reuters.

Двох бойовиків угруповання «Ісламський джихад» затримали на горі Кедумім. Їх викрили, коли вони просили у місцевих жителів їжі.

Під час затримання бойовики не чинили опору. Через декілька годин після захоплення злочинців із сектору Гази запустили ракету в бік Ізраїлю, але її перехопив «Залізний купол».