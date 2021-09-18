Вибори до Держдуми: у Молдові «шкодують» через відкриття Росією дільниць у Придністров’ї

У Молдові заявили, що «шкодують» через рішення Росії відкрити дільниці на виборах до Державної думи РФ в невизнаному Придністров’ї.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови, пише NewsMaker.

«Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, незважаючи на послідовну позицію, висловлену молдовською владою, російська сторона діяла таким чином, який не відповідає принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови і двосторонньої правової бази», — зазначили у відомстві.