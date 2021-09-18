Выборы в Госдуму: в Молдове «жалеют» из-за открытия Россией участков в Приднестровье

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции жалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдовскими властями, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы и двусторонней правовой базы», — отметили в ведомстве.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, пишет NewsMaker .

В Молдове заявили, что «жалеют» из-за решения России открыть участки на выборах в Государственную думу РФ в непризнанном Приднестровье.

Там рассказали, что ранее посольство России в Молдове обратилось с просьбой организовать избирательные участки в стране. Молдовские власти заявили, что никаких препятствий для этого нет, кроме неподконтрольного Приднестровья, потому что там невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.

Но Россия все равно решила открыть 27 избирательных участков в Приднестровье. Также работают участки и в молдавских городах.