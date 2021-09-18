КСУ зобов’язав Раду дати можливість довічно ув’язненим просити про дострокове звільнення

Конституційний суд визнав неконституційними частини перші статей 81 та 82 Кримінального кодексу України про умовно-дострокове звільнення. Суд вирішив, що вони унеможливлюють застосування їх до людей, які засуджені до довічного ув’язнення.

Про це пише пресслужба КСУ.

Позов до КСУ подали четверо громадян України. Вони просили суддів визнати, що Кримінальний кодекс України не дає можливості довічно ув’язненим просити про умовно-дострокове звільнення.

«Цим рішенням Суд визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), частину першу статті 81, частину першу статті 82 Кодексу в тім, що вони унеможливлюють їх застосування до осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі», — йдеться у заяві КСУ.

Там зазначили, що рішення ґрунтується на документах міжнародного права, а також враховано практику європейських судів.

На думку КСУ, такі умови порушують статтю 3 Конвенції про права людини, яка забороняє катування та приниження людської гідності. Ця стаття повністю відповідає частині другій статті 28 Конституції України.

«Довічне позбавлення волі особи без подальшої можливості її звільнення означає урівняння строку довічного позбавлення волі з позбавленням волі до завершення природного життя людини, а отже, заперечує не тільки мету покарання, а й саму сутність людської гідності, ставить під сумнів її абсолютний характер та становить порушення позитивного обов’язку держави захищати гідність людини», — вважають судді.