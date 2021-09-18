КСУ обязал Раду дать возможность пожизненно заключенным просить о досрочном освобождении

Конституционный суд признал неконституционными части первые статей 81 и 82 Уголовного кодекса Украины об условно-досрочном освобождении. Суд решил, что они делают невозможным применение их к людям, которые приговорены к пожизненному заключению.
Об этом пишет пресс-служба КСУ.
Иск в КСУ подали четверо граждан Украины. Они просили судей признать, что Уголовный кодекс Украины не дает возможности пожизненно заключенными просить об условно-досрочном освобождении.
«Этим решением суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 81, часть первую статьи 82 Кодекса в том, что они делают невозможным их применение к лицам, осужденным к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в заявлении КСУ.
Там отметили, что решение основывается на документах международного права, а также учтено практику европейских судов.
По мнению КСУ, такие условия нарушают статью 3 Конвенции о правах человека, которая запрещает пытки и унижение человеческого достоинства. Эта статья полностью соответствует части второй статьи 28 Конституции Украины.
«Пожизненное лишение свободы лица без дальнейшей возможности его освобождения означает уравнивание срока пожизненного лишения свободы с лишением свободы до завершения естественной жизни человека, а следовательно, отрицает не только цель наказания, но и саму сущность человеческого достоинства, ставит под сомнение ее абсолютный характер и является нарушением положительной обязанности государства защищать достоинство человека», — считают судьи.
- Правительство Дании инициировало закон, запрещающий пожизненно заключенным вступать в новые романтические отношения с людьми, которые находятся на свободе. По новому закону заключенные, отбывающие пожизненный срок, в течение первых 10 лет будут ограничены контактами только с теми, кто уже находится рядом с ними. Министры надеются, что запрет будет предотвращать рост «фанатиков» преступников.