В Дании правительство запретит пожизненно заключенным заводить новые романтические отношения

Правительство Дании инициировало закон, который запрещает пожизненно заключенным вступать в новые романтические отношения с людьми, которые находятся на свободе. Об этом сообщает BBC.

По новому закону заключенные, отбывающие пожизненный срок, в течение первых 10 лет будут ограничены контактами только с теми, кто уже находится рядом с ним. Министры надеются, что запрет будет предотвращать рост «фанатиков» преступников.

Этот закон инициировали из-за инцидента, когда 17-летняя девушка влюбилась в убийцу Питера Мэдсена. Его в 2018 году приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Волль на борту его самодельного подводной лодки UC3 Nautilus (по решению суда ее уничтожили). Он убил Волль , когда та поднялась на лодку, чтобы взять у него интервью 10 августа 2017 года. Позже он расчленил тело журналистки и выбросил в море.

Затем 17 летняя Каммилла Курштейн призналась, что влюбилась в Мэдсена после того, как в течение двух лет обменивалась письмами и разговаривала по телефону. Она стала ревновать, когда он в 2020 году женился на Дженни Курпен, 39-летней россиянке.

Министр юстиции Ник Хеккеруп сказал, что такого рода отношения «очевидно необходимо прекратить», и добавил, что осужденные преступники «не должны использовать тюрьмы как центр знакомств или медиа-площадку, чтобы хвастаться своими преступлениями».

Новый закон также может запретить заключенным, отбывающим длительный срок, свободно публиковать сообщения о своих преступлениях в социальных сетях или обсуждать их в подкастах. Отметим, что в 2018 году Мэдсен наконец признался в убийстве Волль во время появления в датском документальном фильме.

Кроме того, перед рассмотрением вопроса о временном освобождении заключенный должен будет отбыть 10 лет своего заключения (сейчас два или четыре года).

Законопроект уже отправили на рассмотрение комитета парламента. Ожидается, что он вступит в силу в начале 2022 года. Некоторые его оппоненты заявляются, что это вмешательство в частную жизнь заключенных и возможно касается цензуры.