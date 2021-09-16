У Данії уряд заборонить довічно увʼязненим заводити нові романтичні стосунки

Уряд Данії ініціював закон, що забороняє довічно увʼязненим вступати у нові романтичні стосунки з людьми, які перебувають на волі. Про це повідомляє BBC.

За новим законом вʼязні, які відбувають довічний термін, протягом перших 10 років будуть обмежені контактами тільки з тими, хто вже знаходиться поруч з ним. Міністри сподіваються, що заборона запобігатиме зростанню «фанатиків» злочинців.

Цей закон ініціювали через інцидент, коли 17-річна дівчина закохалася у вбивцю Пітера Медсена. Його у 2018 році засудили до довічного терміну за вбивство журналістки Кім Уолль на борту його саморобного підводного човна UC3 Nautilus (за рішенням суду його знищили). Він вбив Уоль, коли та піднялась на човен, щоб взяти у нього інтервʼю 10 серпня 2017 року. Пізніше він розчленував тіло журналістки і викинув у море.

Потім 17 річна Каммілла Курштейн зізналася, що закохалася у Медсена після того, як протягом двох років обмінювалася листами і розмовляла телефоном. Вона стала ревнувати, коли він у 2020 році одружився на Дженні Курпен, 39-річній росіянці.

Міністр юстиції Нік Хеккеруп сказав, що такого роду відносини «очевидно необхідно припинити», і додав, що засуджені злочинці «не повинні мати можливість використовувати вʼязниці як центр знайомств або медіа-майданчик, щоб хвалитися своїми злочинами».

Новий закон також може заборонити вʼязням, які відбувають тривалий термін, вільно публікувати повідомлення про свої злочини у соціальних мережах або обговорювати їх в подкастах. Зазначимо, що у 2018 році Медсен нарешті зізнався у вбивстві Уолль під час появи в датському документальному фільмі.

Крім того, перед розглядом питання про тимчасове звільнення вʼязень повинен буде відбути 10 років свого увʼязнення (зараз два або чотири роки).

Законопроєкт уже відправили на розгляд комітету парламенту. Очікується, що він набуде чинності на початку 2022 року. Деякі його опоненти заявляються, що це втручання у приватне життя увʼязнених і можливо стосується цензури.