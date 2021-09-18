Реставрацію собору Паризької Богоматері розпочнуть узимку. З моменту пожежі минуло два роки

У Парижі будівельники завершили роботи зі зміцнення конструкцій у постраждалому від пожежі соборі Паризької Богоматері. Тепер фахівці можуть розпочати реставраційні роботи.
Про це повідомила держкомпанія, що відповідає за реставрацію Нотр-Даму де Парі, пише Reuters.
«Роботи, що стартували 16 квітня 2019 року, які мали зміцнити конструкцію та гарантувати безпеку, завершені вчасно», — наголошується в комюніке компанії.
Завершальний етап робіт передбачав зміцнення пошкоджених вогнем склепінь гігантськими деревʼяними каркасами в формі арки.
У документі йдеться, що план реставрації уже готовий, тож із початком зими після проведення відповідного тендера компанія почне реставрацію собору.
Зокрема, буде відновлений колишній дизайн храму та 96-метровий шпиль, спроєктований архітектором Еженом Віолле-ле-Дюк у середині 1800-х років.
Нагадаємо, за версією слідства, займання сталося в районі шпиля, за кілька годин до цього там проводилися ремонтні роботи. Полумʼя повністю знищило деревʼяний дах і шпиль, який впав і догорав потім на підлозі собору. Вогонь вдалося повністю загасити лише вранці наступного дня — пожежа тривала понад 15 годин.
- 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) сталася масштабна пожежа. Вона тривала понад 15 годин. Унаслідок пожежі в соборі обвалилися шпиль і дах.
- Французькі слідчі вважають, що спричинити пожежу в соборі могло коротке замикання. У кінці червня паризька прокуратура заявила, що причиною могла стати сигарета або несправність електрики.
- 10 квітня 2020 року, у Страсну пʼятницю, у соборі Паризької Богоматері вперше за рік після пожежі провели месу.