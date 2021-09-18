Реставрацію собору Паризької Богоматері розпочнуть узимку. З моменту пожежі минуло два роки

У Парижі будівельники завершили роботи зі зміцнення конструкцій у постраждалому від пожежі соборі Паризької Богоматері. Тепер фахівці можуть розпочати реставраційні роботи.

Про це повідомила держкомпанія, що відповідає за реставрацію Нотр-Даму де Парі, пише Reuters.

«Роботи, що стартували 16 квітня 2019 року, які мали зміцнити конструкцію та гарантувати безпеку, завершені вчасно», — наголошується в комюніке компанії.

Завершальний етап робіт передбачав зміцнення пошкоджених вогнем склепінь гігантськими деревʼяними каркасами в формі арки.

У документі йдеться, що план реставрації уже готовий, тож із початком зими після проведення відповідного тендера компанія почне реставрацію собору.

Зокрема, буде відновлений колишній дизайн храму та 96-метровий шпиль, спроєктований архітектором Еженом Віолле-ле-Дюк у середині 1800-х років.