Реставрацию собора Парижской Богоматери начнут зимой. С момента пожара прошло два года

В Париже строители завершили работы по укреплению конструкций в пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери. Теперь специалисты могут приступить к реставрационным работам.

Об этом сообщила госкомпания, отвечающая за реставрацию Нотр-Дама-де-Пари, пишет Reuters.

«Работы, стартовавшие 16 апреля 2019 года, которые должны были укрепить конструкцию и гарантировать безопасность, завершены вовремя», — отмечается в коммюнике компании.

Заключительный этап работ предусматривал укрепление поврежденных огнем сводов гигантскими деревянными каркасами в форме арки.

В документе говорится, что план реставрации уже готов, и с началом зимы после проведения соответствующего тендера компания начнет реставрацию собора.

В частности, будет восстановлен прежний дизайн храма и 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюк в середине 1800-х годов.