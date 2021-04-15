Министр культуры Франции заявила, что собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году

Министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году, а на его восстановление собрали уже €830 миллионов.

Об этом она заявила на слушаниях в Сенате, сообщает France 24.

«Я могу заверить вас, что в 2024 году собор Парижской Богоматери будет снова открыт. Объем средств, собранных на данный момент, позволяет нам спокойно говорить об успешном завершении восстановления. Речь идет о €830 миллионах — это беспрецедентная сумма, и я, очевидно, являюсь гарантом правильного и прозрачного расходования средств», — отметила Башло.