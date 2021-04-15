Министр культуры Франции заявила, что собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году

Министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году, а на его восстановление собрали уже €830 миллионов.
Об этом она заявила на слушаниях в Сенате, сообщает France 24.
«Я могу заверить вас, что в 2024 году собор Парижской Богоматери будет снова открыт. Объем средств, собранных на данный момент, позволяет нам спокойно говорить об успешном завершении восстановления. Речь идет о €830 миллионах — это беспрецедентная сумма, и я, очевидно, являюсь гарантом правильного и прозрачного расходования средств», — отметила Башло.
По ее словам, работы по обеспечению безопасности конструкций завершатся к концу лета, после этого начнется фаза реставрации. В четверг, 15 апреля, Башло вместе с президентом страны Эмманюэлем Макроном отправятся на объект, чтобы проверить строительство.
Напомним, по версии следствия возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня — пожар длился более 15 часов.
- 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) произошел масштабный пожар. Он продолжался более 15 часов. В результате пожара в соборе обвалились шпиль и крыша.
- Французские следователи считают, что к пожару в соборе могло привести короткое замыкание. В конце июня парижская прокуратура заявила, что причиной могла стать сигарета или неисправность электрики.
- 10 апреля, в Страстную пятницу, в соборе Парижской Богоматери впервые за год после пожара провели мессу.