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Министр культуры Франции заявила, что собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Министр культуры Франции заявила, что собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году

Michel Stoupak / NurPhoto via Getty Images

Министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году, а на его восстановление собрали уже €830 миллионов.

Об этом она заявила на слушаниях в Сенате, сообщает France 24.

«Я могу заверить вас, что в 2024 году собор Парижской Богоматери будет снова открыт. Объем средств, собранных на данный момент, позволяет нам спокойно говорить об успешном завершении восстановления. Речь идет о €830 миллионах — это беспрецедентная сумма, и я, очевидно, являюсь гарантом правильного и прозрачного расходования средств», — отметила Башло.

По ее словам, работы по обеспечению безопасности конструкций завершатся к концу лета, после этого начнется фаза реставрации. В четверг, 15 апреля, Башло вместе с президентом страны Эмманюэлем Макроном отправятся на объект, чтобы проверить строительство.

Напомним, по версии следствия возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня — пожар длился более 15 часов.