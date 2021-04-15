Міністр культури Франції заявила, що собор Паризької Богоматері відкриється у 2024 році

Міністр культури Франції Розлін Башло заявила, що собор Паризької Богоматері може відкритися у 2024 році, а на його відновлення зібрали вже €830 мільйонів.

Про це вона заявила на слуханнях у Сенаті, повідомляє France 24.

«Я можу запевнити вас, що у 2024 році собор Паризької Богоматері буде знову відкритий. Обсяг коштів, зібраних на цей момент, дозволяє нам спокійно говорити про успішне завершення відновлення. Йдеться про €830 мільйонів — це безпрецедентна сума, і я, очевидно, є гарантом правильного і прозорого витрачання коштів», — зазначила Башло.