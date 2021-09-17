У порту Роттердаму знайшли рекордну за останні роки партію кокаїну

Митники морського порту Роттердаму виявили партію кокаїну вагою понад чотири тонни та вартістю близько 300 мільйонів євро.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Кокаїн знайшли у контейнері з Сурінаму, який був наповнений деревом та призначався для польської компанії.

За словами речника прокуратури Нідерландів, ця партія наркотиків входить до трійки найбільших виявлених на території країни.

Попередні два рекорди фіксувалися на початку 2021 року (партія вагою понад пʼять тонн) та у 2005 році (4,6 тонни кокаїну).

Через це прокуратура Нідерландів висловила серйозну стурбованість зростанням кількості контрабанди наркотиків через порти.

Тільки у 2021 році за переховування наркотиків на території морських портів правоохоронці арештували 325 осіб, хоча в попередній рік цей показник був — 281 особа.