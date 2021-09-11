Біля берегів Британії перехопили елітну яхту. На ній було дві тонни кокаїну вартістю $220 млн

Британські правоохоронці перехопили у морі біля Плімута елітну яхту під прапором Ямайки, на борту якої виявилося понад дві тонни кокаїну.
Про це повідомило Національне агентство з протидії злочинності в Лондоні.
Яхту під назвою Kahu, яка прямувала з регіону Карибських островів, зупинили за 130 кілометрів від британського порту Плімут. На її борту правоохоронці виявили психотропні речовини і конфіскували їх.
Вантаж оцінюють у близько 160 мільйонів фунтів стерлінгів, а це близько 220 мільйонів доларів.
Відтак силовики затримали шістьох осіб, пʼятеро з яких це громадяни Нікарагуа та ще один — підданий Британії. Чоловікам оголосили підозру у наркоторгівлі та помістили під варту.
У Нацагентстві припускають, що кокаїн планували збувати на території Британії.
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