У берегов Британии перехватили элитную яхту. На ней было две тонны кокаина стоимостью $220 млн

Британские правоохранители перехватили в море возле Плимута элитную яхту под флагом Ямайки, на борту которой оказалось более двух тонн кокаина.

Об этом сообщило Национальное агентство по противодействию преступности в Лондоне.

Яхту под названием Kahu, которая направлялась из региона Карибских островов, остановили в 130 километрах от британского порта Плимут. На ее борту правоохранители обнаружили психотропные вещества и конфисковали их.

Груз оценивается в около 160 миллионов фунтов стерлингов, а это около 220 миллионов долларов.

Так, силовики задержали шесть человек, пятеро из которых это граждане Никарагуа и еще один — подданный Великобритании. Мужчинам объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.

В Нацагентстве предполагают, что кокаин планировали сбывать на территории Великобритании.