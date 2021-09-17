В порту Роттердама нашли рекордную за последние годы партию кокаина

Таможенники морского порта Роттердама обнаружили партию кокаина весом более четырех тонн и стоимостью около 300 миллионов евро.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Кокаин нашли в контейнере из Суринама, который был наполнен деревом и предназначался для польской компании.

По словам представителя прокуратуры Нидерландов, эта партия наркотиков входит в тройку крупнейших из тех, что были выявлены на территории страны.

Предыдущие два рекорда фиксировались в начале 2021 года (партия весом более пяти тонн) и в 2005 году (4,6 тонны кокаина).

Из-за этого прокуратура Нидерландов выразила серьезную обеспокоенность ростом количества контрабанды наркотиков через порты.

Только в 2021 году за укрывательство наркотиков на территории морских портов правоохранители арестовали 325 человек, хотя годом ранее этот показатель был —281 человек.