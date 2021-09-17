В порту Роттердама нашли рекордную за последние годы партию кокаина

Таможенники морского порта Роттердама обнаружили партию кокаина весом более четырех тонн и стоимостью около 300 миллионов евро.
Об этом сообщает нидерландское издание NOS.
Кокаин нашли в контейнере из Суринама, который был наполнен деревом и предназначался для польской компании.
По словам представителя прокуратуры Нидерландов, эта партия наркотиков входит в тройку крупнейших из тех, что были выявлены на территории страны.
Предыдущие два рекорда фиксировались в начале 2021 года (партия весом более пяти тонн) и в 2005 году (4,6 тонны кокаина).
Из-за этого прокуратура Нидерландов выразила серьезную обеспокоенность ростом количества контрабанды наркотиков через порты.
Только в 2021 году за укрывательство наркотиков на территории морских портов правоохранители арестовали 325 человек, хотя годом ранее этот показатель был —281 человек.
- 11 сентября британские правоохранители перехватили в море возле Плимута элитную яхту под флагом Ямайки, на борту которой оказалось более двух тонн кокаина. Так, силовики задержали шесть человек, пятеро из которых граждане Никарагуа, а еще один — подданный Великобритании. Мужчинам объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.