Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року та затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України.

Відповідний указ № 473/2021 глава держави підписав 17 вересня.

У першій частині бюлетеня викладено підсумок оборонної реформи, яка реалізовувалася впродовж 2016—2020 років, та основні результати оборонного огляду.

У другій частині визначено основні напрями воєнної політики України, перспективну модель ЗСУ, основні спроможності сил оборони, яких необхідно досягти, та очікувані результати.

Тепер воєнна політика України реалізується за такими основними напрямами:

стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої країни в межах державного кордону, запобігання воєнним конфліктам;

планування всеосяжної оборони та набуття центральними органами виконавчої влади спроможностей для оперативної мобілізації;

розвиток спроможностей ЗСУ до ведення всеосяжної оборони України;

впровадження в силах оборони передового досвіду, принципів і стандартів держав-членів НАТО.

На основі Стратегічного оборонного бюлетеня будуть розроблені державні цільові програми та інші планувальні документи й проєкти з питань розвитку спроможностей сил оборони.