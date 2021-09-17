У 2022 році Україна збільшить фінансування на оборону до майже 6% від ВВП країни

За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони влада вирішила, що Україна збільшить обсяг фінансування сектору оборони. Загальна сума, яка закладена у бюджеті на 2022 рік становить 319,4 млрд грн, тобто 5,95% від ВВП країни.

Відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.

«Не зважаючи на складну фінансову ситуацію, у якій перебуває наша країна — всі міністерства, всі відомства потребують додаткового фінансування. Утім президентом було ухвалене рішення збільшити фінансування сектору безпеки та оборони», — наголосив Данілов.

Він додав, що у 2021 році сектор фінансувався з позиції 5,93% від ВВП (117,6 млрд. грн). Насамперед збільшення фінансування вплине на запрплату військових ЗСУ та правоохоронців. Також він наголосив, що гроші підуть на закупівлю житла для військових та їх сімей.