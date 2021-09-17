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Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Автор:
София Телишевская
Дата:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.

Соответствующий указ № 473/2021 глава государства подписал 17 сентября.

В первой части бюллетеня изложены итог оборонной реформы, которая реализовывалась в течение 2016—2020 годов, и основные результаты оборонного обзора.

Во второй части определены основные направления военной политики Украины, перспективной модели ВСУ, основные возможности сил обороны, которых необходимо достичь, и ожидаемые результаты.

Теперь военная политика Украины реализуется по следующим основным направлениям:

  • сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны в пределах государственной границы, предотвращения военных конфликтов;
  • планирование всеобъемлющей обороны и приобретения центральными органами исполнительной власти возможностей для оперативной мобилизации;
  • развитие способностей ВСУ к ведению всеобъемлющей обороны Украины;
  • внедрения в силах обороны передового опыта, принципов и стандартов государств-членов НАТО.

На основе Стратегического оборонного бюллетеня будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны.

  • По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны власти решили, что Украина увеличит объем финансирования сектора обороны. Общая сумма, которая заложена в бюджете на 2022 год составляет 319,4 млрд грн, то есть 5,95% от ВВП страны. Соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП.