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Вища рада правосуддя призначила членів конкурсної комісії для відбору складу ВККС

Автор:
Костя Андрейковець
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Вища рада правосуддя (ВРП) призначила членів конкурсної комісії з відбору складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

До складу конкурсної комісії увійшли:

  • Роберт Брукхейсен — колишній спеціальний прокурор у прокуратурі Нідерландів відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;
  • Тед Зажечни — суддя федерального суду Королівської лави канадської провінції Саскачеван (у відставці);
  • Стівен Маркмен — голова Верховного суду штату Мічиган (США) у відставці;
  • Сергій Верланов — суддя Київського апеляційного суду;
  • Євген Мєзєнцев — заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
  • Іван Міщенко — суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.