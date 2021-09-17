Вища рада правосуддя призначила членів конкурсної комісії для відбору складу ВККС

Вища рада правосуддя (ВРП) призначила членів конкурсної комісії з відбору складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
До складу конкурсної комісії увійшли:
- Роберт Брукхейсен — колишній спеціальний прокурор у прокуратурі Нідерландів відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;
- Тед Зажечни — суддя федерального суду Королівської лави канадської провінції Саскачеван (у відставці);
- Стівен Маркмен — голова Верховного суду штату Мічиган (США) у відставці;
- Сергій Верланов — суддя Київського апеляційного суду;
- Євген Мєзєнцев — заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
- Іван Міщенко — суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.
- 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя, а також про діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП. 3 вересня Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.
- 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 з 28 членів Ради суддів, не підтримали жодного кандидата. Нардепи і правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу. У результаті Держдеп США закликав Раду суддів розблокувати судову реформу. Реформу Зеленський обіцяв Байдену.