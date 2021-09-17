Высший совет правосудия назначил членов конкурсной комиссии по отбору состава ВККС

Высший совет правосудия (ВСП) назначил членов конкурсной комиссии по отбору состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Роберт Брукхейсен — бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;
- Тед Зажечны — судья федерального суда Королевской скамьи канадской провинции Саскачеван (в отставке);
- Стивен Маркмен — председатель Верховного суда штата Мичиган (США) в отставке;
- Сергей Верланов — судья Киевского апелляционного суда;
- Евгений Мезенцев — заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;
- Иван Мищенко — судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.
- 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП. 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.
- 13 сентября Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу. В итоге Госдеп США призывал Совет судей разблокировать судебную реформу. Реформу Зеленский обещал Байдену.