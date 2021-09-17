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Высший совет правосудия назначил членов конкурсной комиссии по отбору состава ВККС

Автор:
Костя Андрейковец
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Высший совет правосудия (ВСП) назначил членов конкурсной комиссии по отбору состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

В состав конкурсной комиссии вошли:

  • Роберт Брукхейсен — бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;
  • Тед Зажечны — судья федерального суда Королевской скамьи канадской провинции Саскачеван (в отставке);
  • Стивен Маркмен — председатель Верховного суда штата Мичиган (США) в отставке;
  • Сергей Верланов — судья Киевского апелляционного суда;
  • Евгений Мезенцев — заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;
  • Иван Мищенко — судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.