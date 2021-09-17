Грузинська шахістка Гапріндашвілі подала позов проти Netflix через серіал «Хід королеви»

Гапріндашвілі вимагає від компанії $5 мільйонів компенсації і вилучити епізоди, в яких вона згадується у викривленому світлі.

Грузинська шахістка і пʼятиразова чемпіонка світу Нона Гапріндашвілі подала до суду на американську компанію Netflix через неправдиву інформацію про неї у міні-серіалі «Хід королеви» .

Серіал заснований на романі 1983 року і розповідає про життя вигаданої шахістки Бет Хармон. В останньому епізоді вона описується як єдина жінка-чемпіонка, яка проводила шахові поєдинки з чоловіками.

«Єдина незвичайна річ у ній [Хармон] насправді — це її стать. І навіть це не унікальне явище для Росії. Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіонка світу серед жінок і ніколи не зустрічалася з чоловіками», — свідчить текст одного з епізодів.

Гапріндашвілі у своєму позові зазначає, що до 1968 року, про який йдеться в епізоді, вона зіграла мінімум з 59 чоловіками, в тому числі з 10 гросмейстерами. У позові сказано, що Netflix «нахабно і свідомо брехав про досягнення Гапріндашвілі з дешевою і цинічною метою роздути драму». Ще одною образою Гапріндашвілі вважає, що її назвали «росіянкою».

«Грузини постраждали від панування Росії, коли були частиною Радянського союзу, а потім зазнали вторгнення з боку Росії [у 2008 році]», — наголошується в позові.