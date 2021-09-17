Грузинская шахматистка Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за сериала «Ход королевы»

Гаприндашвили требует от компании $5 миллионов компенсации и изъять эпизоды, в которых она упоминается в искаженном свете.

Грузинская шахматистка и пятикратная чемпионка мира Нона Гаприндашвили подала в суд на американскую компанию Netflix из-за ложной информации о ней в мини-сериале «Ход королевы» .

Сериал основан на романе 1983 года и рассказывает о жизни вымышленной шахматистки Бет Хармон. В последнем эпизоде она описывается как единственная женщина-чемпионка, которая проводила шахматные поединки с мужчинами.

«Единственная необычная вещь в ней [Хармон] на самом деле — это ее пол. И даже это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами», — гласит текст одного из эпизодов.

Гаприндашвили в своем иске отмечает, что к 1968 году, о котором идет речь в эпизоде, она сыграла минимум с 59 мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами. В иске сказано, что Netflix «нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью раздуть драму». Еще одним оскорблением Гаприндашвили считает, что ее назвали «русской».

«Грузины пострадали от господства России, когда были частью Советского союза, а затем подверглись вторжению со стороны России [в 2008 году]», — отмечается в иске.