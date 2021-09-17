Температура в салоні та документи водія: у Києві розпочинаються перевірки громадського транспорту

У Києві розпочинають роботу нові інспектори Комунальної служби перевезень, які перевірятимуть дотримання правил у громадському транспорті.

Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов, пише пресслужба КМДА.

«Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах цілком конкретних речей: температурний режим в салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плакату із портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменого одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю та багато іншого», — зазначив він.

Для фіксації порушень інспектори матимуть постійно включені боді-камери. Усов також пригрозив, що за неефективність та зв’язки з «маршруточною мафією» інспекторів будуть звільняти.