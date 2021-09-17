Ryanair анонсував «агресивну експансію» в Україні після угоди про «відкрите небо»: літатимуть з 12 аеропортів

Ірландський лоукостер Ryanair планує «агресивне розширення» в Україні, якщо країна у найближчі місяці підпише з Європейським Союзом угоду про «відкрите небо».

Про це заявив генеральний директор компанії Майкл ОʼЛірі, якого цитує Reuters.

ОʼЛірі сказав, що очікує, що український уряд підпише угоду про «відкрите небо» до кінця року.

«Єдиний ринок, на який я хотів би вказати, — це Україна. [...] Я думаю, що ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до відкритого неба», — сказав ОʼЛірі у зверненні до інвесторів після загальних зборів компанії.

Ryanair запустив свої перші рейси в Україну в 2018 році. ОʼЛірі сказав, що компанія зараз працює з пʼятьми українськими аеропортами, але у країні є ще 7, які відповідають критеріями, і з них планують літати.

Раніше авіакомпанія заявляла, що також бачить потенціал на внутрішньому ринку країни. «Я думаю, що це буде модель, до якої ми будемо агресивно рухатися», — сказав ОʼЛірі.

Зазначимо, що 28 червня 2021 року Рада Європейського Союзу остаточно погодила підписання з Україною угоди про спільний авіаційний простір. Очікується, що угоду підпишуть восени 2021 року. Після цього Україна має її ратифікувати.