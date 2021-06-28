Рада ЄС остаточно погодила підписання з Україною угоди про «відкрите небо»

Рада Європейського Союзу остаточно погодила підписання з Україною угоди про спільний авіаційний простір.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

На засіданні міністри країн-членів ЄС домовилися підписати угоду про спільний авіаційний простір із трьома країнами — Україною, Вірменією та Тунісом. Також вони планують підписати транспортну угоду і з Катаром.

«Рада тепер готова підписати чотири важливих авіаційних угоди, які спростять доступ авіакомпаній до ринку і поліпшать сполучення і свободу пересування для громадян. Водночас вони забезпечать найвищий рівень безпеки та рівних умов», — зазначив очільник Ради, міністр інфраструктури Португалії Педро Нуно Сантос.

Очікується, що всі угоди будуть підписані з цими країнами восени 2021 року. Після цього їх має ратифікувати кожна країна-член ЄС.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на цю подію. Він подякував ЄС і зазначив, що угода стане ще одним кроком на євроінтеграційному шляху України.