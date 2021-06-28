Совет ЕС окончательно согласовал подписание с Украиной соглашения об «открытом небе»

Совет Европейского Союза окончательно согласовал подписание с Украиной соглашения об общем авиационном пространстве.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

На заседании министры стран-членов ЕС договорились подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с тремя странами — Украиной, Арменией и Тунисом. Также они планируют подписать транспортное соглашение и с Катаром.

«Совет теперь готов подписать четыре важных авиационных соглашения, которые упростят доступ авиакомпаний к рынку и улучшат сообщение и свободу передвижения для граждан. В то же время они обеспечат высокий уровень безопасности и равных условий», — отметил глава Совета, министр инфраструктуры Португалии Педро Нуно Сантос.

Ожидается, что все соглашения будут подписаны с этими странами осенью 2021 года. После этого их должна ратифицировать каждая страна-член ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это событие. Он поблагодарил ЕС и отметил, что соглашение станет еще одним шагом на евроинтеграционном пути Украины.