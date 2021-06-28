Совет ЕС окончательно согласовал подписание с Украиной соглашения об «открытом небе»

Совет Европейского Союза окончательно согласовал подписание с Украиной соглашения об общем авиационном пространстве.
Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.
На заседании министры стран-членов ЕС договорились подписать соглашение о совместном авиационном пространстве с тремя странами — Украиной, Арменией и Тунисом. Также они планируют подписать транспортное соглашение и с Катаром.
«Совет теперь готов подписать четыре важных авиационных соглашения, которые упростят доступ авиакомпаний к рынку и улучшат сообщение и свободу передвижения для граждан. В то же время они обеспечат высокий уровень безопасности и равных условий», — отметил глава Совета, министр инфраструктуры Португалии Педро Нуно Сантос.
Ожидается, что все соглашения будут подписаны с этими странами осенью 2021 года. После этого их должна ратифицировать каждая страна-член ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это событие. Он поблагодарил ЕС и отметил, что соглашение станет еще одним шагом на евроинтеграционном пути Украины.
- Европейское общее авиационное пространство (ОАП) — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство. Это должно способствовать развитию авиационного рынка, упрощению доступа авиакомпаний ЕС к рейсам в Украину и, соответственно, удешевлению билетов.
- Переговоры об ОАП с Украиной завершились в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. После выхода Британии из ЕС эта проблема перестала существовать.