Ryanair анонсировал «агрессивную экспансию» в Украине после соглашения об «открытом небе»: летать планируют из 12 аэропортов

Ирландский лоукостер Ryanair планирует «агрессивное расширение» в Украине, если страна в ближайшие месяцы подпишет с Европейским Союзом соглашение об «открытом небе».

Об этом заявил генеральный директор компании Майкл ОʼЛири, которого цитирует Reuters.

ОʼЛири сказал, что ожидает, что украинское правительство подпишет соглашение об «открытом небе» до конца года.

«Единственный рынок, на который я хотел бы указать, — это Украина. [...] Я думаю, что мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к открытому небу», — сказал ОʼЛири в обращении к инвесторам после общего собрания компании.

Ryanair запустил свои первые рейсы в Украину в 2018 году. ОʼЛири сказал, что компания сейчас работает с пятью украинскими аэропортами, но в стране есть еще 7, которые соответствуют критериям, из них планируют летать.

Ранее авиакомпания заявляла, что также видит потенциал на внутреннем рынке страны. «Я думаю, что это будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться», — сказал ОʼЛири.

Отметим, что 28 июня 2021 года Совет Европейского Союза окончательно согласовал подписание с Украиной соглашения об общем авиационном пространстве. Ожидается, что соглашение подпишут осенью 2021 года. После этого Украина должна его ратифицировать.