Заповіт принца Філіпа буде запечатаним протягом 90 років, «аби зберегти гідність королеви»

Високий суд Лондона постановив, що заповіт принца Філіпа, покійного чоловіка британської королеви Єлизавети II, не відкриватимуть — документ зберігатимуть у сейфі протягом щонайменше 90 років, щоб «зберегти гідність монарха».

Про це повідомляє Reuters и BBC.

Термін у 90 років ухвалив голова підрозділу суду у сімейних справах Ендрю Мафарлейн. Він вирішив не порушувати багаторічну традицію і дозволив не розкривати заповіт принца. Сформований звичай передбачає, що королівський заповіт може залишатися запечатаним протягом багатьох десятків років на відміну від заповіту звичайної людини, який може стати предметом громадського розгляду.

«Необхідно посилити захист, що надається особистим аспектам життя цієї обмеженої групи осіб, щоб зберегти гідність суверена [королеви Єлизавети II] і близьких членів її сімʼї», — пояснив суддя.

Термін у 90 років суддя визнав «достатнім і пропорційним». Після терміну заповіт можна буде оприлюднити.