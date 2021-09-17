Завещание принца Филиппа будет запечатанным в течение 90 лет, чтобы сохранить достоинство королевы

Высокий суд Лондона постановил, что завещание принца Филиппа, покойного мужа британской королевы Елизаветы II, не будут открывать — документ будут хранить в сейфе в течение не менее 90 лет, чтобы «сохранить достоинство монарха».

Об этом сообщает Reuters и BBC.

Срок в 90 лет установил глава департамента суда по семейным делам Эндрю Мафарлейн. Он решил не нарушать многолетнюю традицию и позволил не раскрывать завещание принца. Сформированный обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет в отличие от завещания обычного человека, которое может стать предметом общественного рассмотрения.

«Необходимо усилить защиту, предоставляемую личным аспектам жизни этой ограниченной группы лиц, чтобы сохранить достоинство суверена [королевы Елизаветы II] и близких членов его семьи», — пояснил судья.

Срок в 90 лет судья признал «достаточным и пропорциональным». После срока завещание можно будет обнародовать.