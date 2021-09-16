Зеленський створив робочу групу для мінімізації загроз від «Північного потоку — 2»

Президент Володимир Зеленський створив робочу групу, яка боротиметься з ризиками, що несе запуск газопроводу «Північний потік — 2» .

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави створив цю групу «у зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та безпековими викликами у сфері енергетики, зокрема реалізацією проекту «Північного потоку — 2», який містить прямі загрози національній безпеці та безпеці всього регіону».

«Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів», — йдеться у повідомленні.

Також група має напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.