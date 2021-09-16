Зеленский создал рабочую группу для минимизации угроз от «Северного потока — 2»

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет бороться с рисками, которые несет запуск газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщает Офис президента.
Глава государства создал эту группу «в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта «Северного потока — 2», который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона».
«Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов», — говорится в сообщении.
Также группа должна разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.
В рабочую группу, которую возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вошли:
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко;
- министр энергетики Герман Галущенко;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
- министр юстиции Денис Малюська;
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
- посол в США Оксана Маркарова;
- посол в Германии Андрей Мельник;
- вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;
- заместитель главы ОП Юлия Свириденко;
- заместитель главы ОП Андрей Сибига.
По соглашению к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 10 сентября, российский газовый монополист «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».
- 10 сентября Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что накажет компанию-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.