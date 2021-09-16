Зеленский создал рабочую группу для минимизации угроз от «Северного потока — 2»

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет бороться с рисками, которые несет запуск газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства создал эту группу «в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта «Северного потока — 2», который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона».

«Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов», — говорится в сообщении.

Также группа должна разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.