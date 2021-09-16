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Зеленский создал рабочую группу для минимизации угроз от «Северного потока — 2»

Автор:
София Телишевская
Дата:
Зеленский создал рабочую группу для минимизации угроз от «Северного потока — 2»

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет бороться с рисками, которые несет запуск газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства создал эту группу «в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта «Северного потока — 2», который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона».

«Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов», — говорится в сообщении.

Также группа должна разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.

В рабочую группу, которую возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вошли:

  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко;
  • министр энергетики Герман Галущенко;
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
  • министр юстиции Денис Малюська;
  • глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
  • посол в США Оксана Маркарова;
  • посол в Германии Андрей Мельник;
  • вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;
  • заместитель главы ОП Юлия Свириденко;
  • заместитель главы ОП Андрей Сибига.

По соглашению к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.