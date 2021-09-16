Італія першою серед країн ЄС запроваджує обов’язкові для всіх COVID-паспорти

Уряд Італії ухвалив одні з найсуворіших у ЄС карантинних заходів. Там зобов’язали всіх працівників у країні мати COVID-паспорти.

Про це пише Reuters.

СOVID-паспорт підтверджуватиме, що людина вакцинувалися від коронавірусу, здала негативний тест на коронавірус або нещодавно одужала від хвороби.

Нові правила наберуть чинності з 15 жовтня. Цей час буде наданий усім італійцям, щоб вони встигли вакцинуватися від коронавірусу. Правила стосуватимуться працівників як державних установ, так і приватних.

Згідно з рішенням уряду, ті, хто не матимуть COVID-паспорт протягом 5 днів, буде відсторонений від роботи без збереження зарплати. Але звільняти таких людей буде заборонено. Працівники, які вийдуть на роботу без COVID-паспорту, будуть змушені платити штраф від 600 до 1 500 євро.

Також COVID-паспорт залишається обов’язковим для походів до музеїв, спортзалів, кінотеатрів, театрів, ресторані та ТРЦ.