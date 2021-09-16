Италия первой среди стран ЕС вводит обязательные для всех COVID-паспорта

Правительство Италии приняло одни из самых строгих в ЕС карантинных мер. Там обязали всех работников в стране иметь COVID-паспорта.
Об этом пишет Reuters.
СOVID-паспорт подтверждает, что человек вакцинировался от коронавируса, сдал отрицательный тест на коронавирус или недавно выздоровел.
Новые правила вступят в силу с 15 октября. Это время будет предоставлено всем итальянцам, чтобы они успели вакцинироваться от коронавируса. Правила будут касаться работников как государственных учреждений, так и частных.
Согласно решению правительства, те, кто будут без COVID-паспорта в течение 5 дней, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Но увольнять таких людей будет запрещено. Работники, которые выйдут на работу без COVID-паспорта, будут вынуждены платить штраф от 600 до 1 500 евро.
Также COVID-паспорт остается обязательным для походов в музеи, спортзалы, кинотеатры, театры, рестораны и ТРЦ.
- Национальный институт здравоохранения Италии обнародовал данные смертности от коронавируса за последние полгода. 99% умерших были невакцинированные. Всего за период с февраля по 21 июля в Италии зафиксировали 35 776 смертей от коронавируса. Среди них только 423 человека получили обе дозы вакцины, или же одну дозу вакцины Johnson & Johnson. Это всего 1,2% от общего количества смертей.