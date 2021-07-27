В Італії оприлюднили дані смертності від коронавірусу за останні пів року. 99% померлих були невакциновані

Національний інститут охорони здоров’я Італії оприлюднив дані смертності від коронавірусу за останні пів року. 99% померлих були невакциновані.

Про це пише ANSA.

Загалом за період з лютого до 21 липня в Італії зафіксували 35 776 смертей від коронавірусу. Серед них лише 423 людини отримали обидві дози вакцини, або ж одну дозу вакцини Johnson & Johnson. Це всього 1,2% від загальної кількості смертей.

До того ж, середній вік померлих пацієнтів, які були повністю вакциновані, становить 88 років. Це на 8 років більше, аніж середній вік тих, хто не встиг вакцинуватися. Крім цього, вакциновані померлі мали значно більше хронічних захворювань.

Загалом у МОЗ Італії повідомили, що вже 57% населення, старшого за 12 років, повністю вакцинувалися від коронавірусу.