Китай повністю вакцинував від коронавірусу понад мільярд людей

Уряд Китаю повністю вакцинував від коронавірусу понад мільярд своїх громадян, що становить близько 70% усього населення країни.

Про це пише Bloomberg.

За даними китайської Національної комісії з охорони здоров’я, станом на 15 вересня в країні зробили 2,16 мільярда щеплень. Таким чином повністю завершили вакцинацію 1,01 мільярда людей.

Наразі Китай займає провідне місце у світі за темпами вакцинації. У США та Японії кількість повністю вакцинованих перевалила за 50%, а у Великій Британії та Німеччині цей показник перевищує 60%.

Найбільше у Китаї вакцинують жителів мегаполісів. Понад 97% дорослих у Пекіні вже вакцинувалися, також завершили вакцинацію понад 80% у сусідньому Тяньцзіні. До цього показника наближаються Шанхай і Чжецзян.